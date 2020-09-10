وزير التعليم يكرم داعمي مبادرة «التمكين الرقمي»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كرم وزير التعليم رئيس مجلس أمناء مؤسسة تكافل الخيرية الدكتور حمد آل الشيخ داعمي مبادرة «التمكين الرقمي» أمس، التي تهدف إلى تـأمين أجهزة للطلبة المسجلين في نظام تكافل بالمملكة، وذلك بتعاون تكافل مع الوزارة والجهات المشاركة التي ساهمت بتوفير بعض الأجهزة في سبيل استمرار تعليمهم.

وأقيم الحفل بمقر الوزارة بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، والرئيس التنفيذي لشركة سابك يوسف البنيان، ونائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، ومساعد وزير التعليم الدكتور سعد آل فهيد، وأمين عام مؤسسة تكافل الخيرية الدكتور محمد العقيلي.

وأوضح وزير التعليم أن هذه المبادرة تأتي تماشيا مع الظروف التـي فرضتها الاحتياطات الصحية لمواجهة وباء كورونا المستجد، كما وجه إدارات التعليم لإيصال الأجهزة لمستحقيها في المدارس في أقرب وقت ممكن، حرصا على استفادة الطلاب منها منذ بداية العام الدراسي.

من جانبه أوضح أمين عام مؤسسة تكافل أن المبادرة تحظى باهتمام من لدن حكومتنا الرشيدة -أيدها الله-، وبدعم من معالي وزير التعليم الذي حث الجهات والشركات للمساهمة في دعم المبادرة، وأن المؤسسة أوصلت الأجهزة إلى إدارات التعليم، والتي بدورها بدأت بتسليمها للطلبة المستحقين، كما نوه أنه ستصل للطالب المستحق رسالة نصية على جواله المسجل في نظام تكافل.

وأضاف أنه من ضمن مبادرة «التمكين الرقمي» توفير 2000 جهاز حاسب محمول لطلبتها الخريجين الذين يدرسون في 24 جامعة في المملكة تعينهم على مزيد من النجاح في حياتهم العلمية.

يذكر أن مؤسسة تكافل الخيرية هي مؤسسة حكومية غير ربحية تدعم الطلاب والطالبات المحتاجين في مدارس المملكة، وفق آلية استحقاق دقيقة.

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مراحل المبادرة

20 ألف جهاز لوحي لطلاب الصف الثالث الثانوي

التوزيع على الصف الثاني الثانوي

المراحل الأخرى وفق توفر الأجهزة

50 ألف مستفيد مستهدفون في المرحلة الأولى