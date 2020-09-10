إغلاق 261 محلا ومصادرة 400 كيلو من الأسماك الفاسدة بجدة

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وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد الزهراني، أنه تم خلال هذه الجولات الرقابية إغلاق 12 صالون حلاقة و4 ورش لمخالفتها الأنطمة، مشيرا إلى أنه تم تكليف البلديات الفرعية للتأكد من التزام المحلات التجارية بالاشتراطات البلدية والبروتوكولات الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية، مبينا أن الجولات والمهام الرقابية مستمرة على جميع الأنشطة التجارية على مدار الساعة.
وأكد حرص أمانة محافظة جدة على ضرورة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الأنظمة والتعليمات البلدية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاعات ذات الاختصاص.
ودعا المواطنين والمقيمين من سكان جدة للتعاون في التبليغ عن المخالفات البلدية من خلال رقم وتطبيق الطوارئ «بلدي 940»، للإسهام في تحسين الخدمات المقدمة لهم، بما يحقق الصحة العامة.
من جهة ثانية أزالت أمانة جدة ممثلة ببلدية خزام الفرعية بسطات خضار وفواكه مخالفة بأحياء بترومين والثعالبة ومدائن الفهد، وصادرت 2290 كجم من تلك الخضراوات والفواكه و400 كجم من الأسماك الفاسدة التي تم عرضها عشوائيا على الطرقات في بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية.
وأكد رئيس البلدية المهندس محمد الزهراني، استمرار الحملة الميدانية على أصحاب تلك البسطات المخالفة ومتابعة مراقبة المواقع التي يتواجد فيها الباعة المتجولون، مشيرا إلى حرص أمانة جدة وبلدياتها الفرعية على إزالة تلك المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية كافة حيالها.
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