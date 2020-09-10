شكرا لقرائتكم خبر تعقيم وتطهير 1022 موقعا بمدن الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لمتابعة تطبيق التدابير الصحية والاحترازات الوقائية، نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 875 جولة رقابية بالمنطقة، ونتج عنها ضبط 62 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المعتمدة في الأسواق والمراكز التجارية، و9 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية.

فيما عملت الأمانة أمس على غسل وتعقيم وتطهير 1022 موقعا، باستخدام 162,260 لترا من المعقمات والمطهرات، بمشاركة 482 فردا من الطواقم البشرية بالإصحاح البيئي، كما رفعت 7329 طنا من النفايات، وأزالت 3732 م3 من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 162,260 فردا من الطواقم البشرية بالنظافة.

وتعمل الأمانة على استمرار خطتها الدورية وبشكل يومي لمتابعة المنشآت المشمولة بأنظمة وبرتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، واستقبال البلاغات عبر مركز البلاغات 940 ومعالجتها.

من أعمال الأمانة: