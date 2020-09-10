ضبط 40 مليون عبوة لمنتجات تجميل مخالفة خلال 6 أشهر

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وأغلق مفتشو الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة خلال الفترة من يناير وحتى يونيو الماضي 95 منشأة.
ونفذت الهيئة 5 حملات على منشآت التجميل خلال 6 أشهر تمثلت في: حملة تفتيشية لقياس نسبة منتجات التجميل في منافذ البيع التي تطابق الادعاءات الطبية المعتمدة، وحملة تتبع مسوقي منتجات التجميل غير المدرجة على وسائل التواصل الاجتماعي، وحملة التحقق من نظامية إدراج منتجات التجميل في منافذ البيع، وحملة التحقق من نظامية العدسات اللاصقة ومحاليل العدسات في منافذ بيع منتجات التجميل، وحملة التحقق من عدم وضع ادعاءات طبية على الغلاف الخارجي والداخلي للمنتج التجميلي.
وأوضحت الهيئة أنه يمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحد (19999)، أو من خلال تطبيق «طمني» التابع للهيئة والمتاح على نظامي التشغيل «IOS» وأندرويد.
أبرز نتائج الجولات:
83 منشأة ضبطت تعمل من دون ترخيص
3 خطوط إنتاج تم إيقافها في عدد من المنشآت
1600 عينة سحبت
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