تشكيل لجنة فنية لحوكمة خدمات البنية التحتية

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وتتولى اللجنة الفنية مهام اعتماد خطة لحوكمة تفعيل آليات لمعالجة مشاكل خدمات البنية التحتية وفق مبادرات ذات مكتسبات سريعة، ومسارات على المدى المتوسط والبعيد، كما تعنى اللجنة بتشكيل فرق عمل تنفيذية للقيام بالمهام ومتابعة تنفيذ الخطة والعمل على توفير الدعم والممكنات الإدارية والإشرافية المطلوبة.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على تحقيق أهداف التحول البلدي في تحسين المشهد الحضري والارتقاء بجودة الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة الإنفاق بتقليل الهدر بسبب حفريات الخدمات وتحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة للارتقاء بمستوى جودة الحياة وتعزيزه في جميع مدن ومناطق المملكة، وتحقيق أداء مؤسسي مستدام، وتقديم خدمات سريعة وذات جودة عالية بتوفير بيئة حضرية محلية ذات معيشة صحية.
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