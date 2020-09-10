شكرا لقرائتكم خبر افتتاح برنامج العلاج الطبيعي بأمانة العاصمة المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتح أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص أمس برنامجا توعويا عن العلاج الطبيعي، الذي تنظمه الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بمقر الأمانة، بالتعاون مع الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي ومركز المختص، حيث يأتي البرنامج تزامنا مع فعاليات اليوم العالمي للعلاج الطبيعي.

واشتمل البرنامج على التعريف بطرق العلاج الطبيعي ومعالجة آلام الظهر بأنواعها وتأهيل المرضى بعد الإصابة بالجلطات، وتأهيل العظام بعد عمليات الكسور، والتأكيد على أهمية العلاج الطبيعي، بمشاركة نخبة من الأطباء والمتخصصين في العلاج الطبيعي بمكة المكرمة.

وأطلع منسوبو الأمانة على الأقسام التوعوية التي تتناول التعريف بالأمراض والحالات التي تستدعي العلاج الطبيعي، وطرق تحسين نمط الحياة، وتعزيز مفهوم النشاط البدني وأهميته في المحافظة على الصحة والوقاية من الأمراض، والتقليل من المحاذير الصحية التي تهدد صحة المجتمع.