تشييد 4 خزانات مياه بسعة 14 ألف م3 في وادي الدواسر

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وتواصل الشركة استكمال وتنفيذ عدد من مشاريعها المائية والبيئية التي وضعتها ضمن خططها الاستراتيجية لتحقيق أهدافها التطويرية لبنى منظومتها التحتية؛ وذلك عبر رفع نسب تغطيتها للخدمات التي تقدمها لعملائها، وضمان استمرارية كفاءتها التشغيلية في محافظات منطقة الرياض.
وأوضحت الشركة أنها ماضية في تنفيذ حزمة من المشاريع الرأسمالية بخدمات المياه في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها وفق رؤية المملكة 2030، ومبادرات برنامج التحول الوطني بجداول وخطط زمنية محددة لتنفيذها ودخولها الخدمة، مشددة في الوقت نفسه على أنها تراعي أعلى معايير الجودة في تنفيذ مشاريعها.
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