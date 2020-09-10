شكرا لقرائتكم خبر تشييد 4 خزانات مياه بسعة 14 ألف م3 في وادي الدواسر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت شركة المياه الوطنية أعمالها بمحافظة وادي الدواسر لتشييد 4 خزانات للمياه أرضية وعلوية تبلغ سعتها الإجمالية 14 ألف م3، وذلك بتكلفة تجاوزت 40 مليون ريال، كما تضمن المشروع إنشاء شبكات للمياه بطول 58 كلم طوليا، إضافة إلى تنفيذ 342 توصيلة مياه منزلية لخدمة نحو 4100 مستفيد من العملاء في المحافظة.

وتواصل الشركة استكمال وتنفيذ عدد من مشاريعها المائية والبيئية التي وضعتها ضمن خططها الاستراتيجية لتحقيق أهدافها التطويرية لبنى منظومتها التحتية؛ وذلك عبر رفع نسب تغطيتها للخدمات التي تقدمها لعملائها، وضمان استمرارية كفاءتها التشغيلية في محافظات منطقة الرياض.

وأوضحت الشركة أنها ماضية في تنفيذ حزمة من المشاريع الرأسمالية بخدمات المياه في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها وفق رؤية المملكة 2030، ومبادرات برنامج التحول الوطني بجداول وخطط زمنية محددة لتنفيذها ودخولها الخدمة، مشددة في الوقت نفسه على أنها تراعي أعلى معايير الجودة في تنفيذ مشاريعها.