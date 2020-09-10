شكرا لقرائتكم خبر 772 اختبارا لسلامة الأغذية في خميس مشيط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرى مختبر سلامة الأغذية والبيئة التابع لبلدية محافظة خميس مشيط منذ بداية العام الحالي 1442هـ ، نحو 772 اختبارا، وذلك لفحص عينات من المياه والمواد الغذائية.

وأوضح رئيس البلدية سليمان الشهراني أن المختبر استقبل 193 عينة من العسل والمياه والأغذية المتنوعة والخضراوات والفواكه، وأجرى عليها العديد من الاختبارات بلغت 772 اختبارا، حيث ثبتت مطابقة 100 عينة للمواصفات، وثبوت عدم مطابقة بقية العينات للمواصفات وعددها 93 عينة.

وأشار إلى أنه يجري تحليل وفحص جميع العينات المسحوبة بمختبر البلدية العام، للتأكد من جودة الأغذية المعروضة ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي، وذلك بواسطة كادر فني مؤهل ومتخصص للعمل على أحدث أنواع أجهزة المختبرات المتوفرة بالبلدية، حيث يتم الكشف عن أي ملوثات غذائية أو بقايا للهرمونات والمبيدات الحشرية، إضافة إلى فحص المعادن الثقيلة.

كما يوجد في المختبر قسم ميكروبي، وهو معني بفحص جميع أنواع الأغذية والخضراوات، للتأكد من سلامتها من البكتيريا خصوصا بكتيريا (إي كولاي) التي تنجم عن ري الخضراوات بمياه الصرف الصحي، كما يفحص أيضا في هذا القسم جودة اللحوم وتحديد فصيلتها بعد طهيها من خلال تحليل الحمض النووي (DNA) لمعرفة نوع تلك اللحوم، سواء كانت لحوم بقر أو جمال أو أغنام، ومدى صلاحيتها.