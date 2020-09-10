- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي أحمد الراجحي، أنه تم الاتفاق اليوم مع وزراء العمل لمجموعة العشرين على الالتزام بحماية وتعزيز مصالح شعوبنا وشعوب العالم.
وأضاف الوزير الراجحي أنه تم الاتفاق على اتخاذ إجراءات حاسمة في التخفيف من آثار جائحة كورونا، وتعزيز الحماية الاجتماعية لمواكبة أنماط العمل المتغيرة، ودعم توظيف الشباب والشابات، لتشكيل عالم أفضل عبر اغتنام الفرص للجميع.وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي
10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442 07:38 PM
للتخفيف من آثار جائحة كورونا وتعزيز الحماية الاجتماعية
أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي أحمد الراجحي، أنه تم الاتفاق اليوم مع وزراء العمل لمجموعة العشرين على الالتزام بحماية وتعزيز مصالح شعوبنا وشعوب العالم.
وأضاف الوزير الراجحي أنه تم الاتفاق على اتخاذ إجراءات حاسمة في التخفيف من آثار جائحة كورونا، وتعزيز الحماية الاجتماعية لمواكبة أنماط العمل المتغيرة، ودعم توظيف الشباب والشابات، لتشكيل عالم أفضل عبر اغتنام الفرص للجميع.
، "الراجحي": اتفقنا مع وزراء العمل لمجموعة الـ20على دعم توظيف الشباب والشابات حول العالم ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الراجحي": اتفقنا مع وزراء العمل لمجموعة الـ20على دعم توظيف الشباب والشابات حول العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.