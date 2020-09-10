محمد بن مسعود - الدمام - قال: ملتزمون بمحاسبة طهران أكد وزير الخارجية البريطاني دومينك راب اليوم، التزام بلاده ومجموعة E3 بمحاسبة النظام الإيراني وعدم السماح لطهران بتطوير سلاح نووي. وقال في بيان اليوم بمناسبة لقائه وزيري الخارحية: الألماني هيكو ماس، والفرنسي يان لودريان، في ختام اجتماع مجموعة E3: "يجب ألا تطور إيران سلاحًا نوويًّا، يجب أن تمتثل طهران لالتزاماتها النووية، وأن تحافظ على خطة العمل المشتركة الشاملة". وأضاف، بحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية: "نحن ملتزمون بمحاسبة إيران".وزير الخارجية البريطاني دومينك راب 10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442 07:17 PM قال: ملتزمون بمحاسبة طهران Advertisements وزير الخارجية البريطاني: يجب ألا تطور إيران سلاحًا نوويًّا وزير الخارجية البريطاني: يجب ألا تطور إيران سلاحًا نوويًّا أكد وزير الخارجية البريطاني دومينك راب اليوم، التزام بلاده ومجموعة E3 بمحاسبة النظام الإيراني وعدم السماح لطهران بتطوير سلاح نووي. وقال في بيان اليوم بمناسبة لقائه وزيري الخارحية: الألماني هيكو ماس، والفرنسي يان لودريان، في ختام اجتماع مجموعة E3: "يجب ألا تطور إيران سلاحًا نوويًّا، يجب أن تمتثل طهران لالتزاماتها النووية، وأن تحافظ على خطة العمل المشتركة الشاملة". وأضاف، بحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية: "نحن ملتزمون بمحاسبة إيران". الكلمات المفتاحية ، وزير الخارجية البريطاني: يجب ألا تطور إيران سلاحًا نوويًّا ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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