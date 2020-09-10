، "تعايش بسكينة" تنطلق لمحاربة القلق من كورونا ،

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أطلقت الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي "دوائي" فعاليات يوم الصيدلي السعودي 2020 والتي تتضمن حملة افتراضية تستهدف الوصول إلى 3 ملايين مشاهد ومستفيد عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعية والإعلام الرقمي للتوعية بالقلق تحت شعار "تعايش بسكينة".
وتأتي الحملة الافتراضية للتوعية عن مفهوم القلق والعوامل التي قد تؤدي إلى ظهوره بشكل مرضي، لاسيما في ظل ظروف فيروس كورونا المستجد بصفة خاصة وأوقات الجوائح والأوبئة بصفة عامة، وكيفية تجاوزها سواء بالعلاج السلوكي أو الدوائي، وتستخدم الحملة أساليب عديدة ومتنوعة ومبتكرة بهدف التوعية الافتراضية عن طريق تصاميم "الإنفوجرافيك الرسوم المعلوماتية" والفيديو التفاعلي و"الإنيميشن الرسوم المتحركة" كوسائل مرئية تجسد المعلومات والمحتوى العلمي بصورة مبسطة وطريقة جذابة يمكن استيعابها بوضوح.
الجدير بالذكر أن دوائي تُفعل حملة تعايش بسكينة افتراضيًا من تاريخ 10 سبتمبر وتستمر حتى 20 سبتمبر، مستخدمةً أساليب للتوعوية الحديثة تشمل العديد من الجوانب الصحية لكافة شرائح المجتمع وتعزيز برامج الصحة العامة بما ينعكس إيجابياً على مستوى صحة الفرد والمجتمع, وتسهم في نشرالوعي الدوائي وتفعيل دور الصيدلي في المجتمع وتصحيح المفاهيم الخاطئة.الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي دوائي
10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442 07:11 PM
تزامناً مع "الصيدلي العالمي" ومستهدفه 3 ملايين شخص
أطلقت الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي "دوائي" فعاليات يوم الصيدلي السعودي 2020 والتي تتضمن حملة افتراضية تستهدف الوصول إلى 3 ملايين مشاهد ومستفيد عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعية والإعلام الرقمي للتوعية بالقلق تحت شعار "تعايش بسكينة".
وتأتي الحملة الافتراضية للتوعية عن مفهوم القلق والعوامل التي قد تؤدي إلى ظهوره بشكل مرضي، لاسيما في ظل ظروف فيروس كورونا المستجد بصفة خاصة وأوقات الجوائح والأوبئة بصفة عامة، وكيفية تجاوزها سواء بالعلاج السلوكي أو الدوائي، وتستخدم الحملة أساليب عديدة ومتنوعة ومبتكرة بهدف التوعية الافتراضية عن طريق تصاميم "الإنفوجرافيك الرسوم المعلوماتية" والفيديو التفاعلي و"الإنيميشن الرسوم المتحركة" كوسائل مرئية تجسد المعلومات والمحتوى العلمي بصورة مبسطة وطريقة جذابة يمكن استيعابها بوضوح.
الجدير بالذكر أن دوائي تُفعل حملة تعايش بسكينة افتراضيًا من تاريخ 10 سبتمبر وتستمر حتى 20 سبتمبر، مستخدمةً أساليب للتوعوية الحديثة تشمل العديد من الجوانب الصحية لكافة شرائح المجتمع وتعزيز برامج الصحة العامة بما ينعكس إيجابياً على مستوى صحة الفرد والمجتمع, وتسهم في نشرالوعي الدوائي وتفعيل دور الصيدلي في المجتمع وتصحيح المفاهيم الخاطئة.
، "تعايش بسكينة" تنطلق لمحاربة القلق من كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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