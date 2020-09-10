، اتفاقية تعاون بين موارد وتنمية الرياض وجامعة محمد بن سعود ،

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وقع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، ممثلاً في إدارة المسؤولية الاجتماعية، صباح اليوم، مع كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، اتفاقية تعاون مشترك في مجال الخدمات الاجتماعية والنفسية.
وقع الاتفاقية من الجهتين مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد الحربي، وعميد كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية د. زهير بن عبد الله الشهري.
وتنص الاتفاقية على التعاون وتبادل الخبرات في مجال تدريب الكادر الاجتماعي والنفسي التابع للفرع واستقبال طلبات المتدربين من الكلية في مراكز ودور الإيواء التابعة للفرع.
كما تنص على توجيه الباحثين في برامج الكلية بإجراء البحوث والدراسات الاجتماعية والجغرافية، حسب احتياجات فروع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض للوصول إلى تحقيق الأهداف المشتركة بين الجانبين والمتمثلة في رفع مستوى المخرجات التعليمية والمهنية في مجالات العمل الاجتماعي والإنساني.
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرياض
10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442 07:08 PM
لتبادل الخبرات في مجال تدريب الكادر الاجتماعي والنفسياتفاقية تعاون بين موارد وتنمية الرياض وجامعة محمد بن سعود
وقع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، ممثلاً في إدارة المسؤولية الاجتماعية، صباح اليوم، مع كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، اتفاقية تعاون مشترك في مجال الخدمات الاجتماعية والنفسية.
وقع الاتفاقية من الجهتين مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد الحربي، وعميد كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية د. زهير بن عبد الله الشهري.
وتنص الاتفاقية على التعاون وتبادل الخبرات في مجال تدريب الكادر الاجتماعي والنفسي التابع للفرع واستقبال طلبات المتدربين من الكلية في مراكز ودور الإيواء التابعة للفرع.
كما تنص على توجيه الباحثين في برامج الكلية بإجراء البحوث والدراسات الاجتماعية والجغرافية، حسب احتياجات فروع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض للوصول إلى تحقيق الأهداف المشتركة بين الجانبين والمتمثلة في رفع مستوى المخرجات التعليمية والمهنية في مجالات العمل الاجتماعي والإنساني.
، اتفاقية تعاون بين موارد وتنمية الرياض وجامعة محمد بن سعود ،
المصدر : الخليج 365
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