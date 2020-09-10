رابط الاستعلام .. المديرية العامة للسجون تعلن نتائج القبول المبدئي لرتبة جندي عبر أبشر للتوظيف

أعلنت الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي في وزارة الداخلية السعودية عن صدور نتائج القبول المبدئي المديرية العامة للسجون على رتبة جندي للعام 1441 -1442 من خلال أبشر للتوظيف، ودعت السجون المقبولين بشكل مبدئي للتقيد بالتعليمات الصادرة والمنشورة في موقع أبشر.

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تعليمات القبول في مديرية السجون 1441 -1442

الحضور بالزي الرياضي وحلاقة الرأس على (4) في تمام الساعة 7 صباحاً لموقع المقابلة في مدينة الرياض بمبني القبول والتسجيل في حي المربع بجانب وزارة النقل، وذلك وفقاً لليوم المحدد لكل طالب عند الاستعلام عن النتائج في أبشر للتوظيف، مع أهمية الحضور ضمن إجراءات الوقاية والسلامة المعمول بها من وزارة الصحة، كما يمنع إحضار الجوال، أو المرافقين مع ضرورة إحضار الأوراق والمستندات المطلوبة.

الأوراق المطلوبة من المقبولين في المديرية العامة للسجون 1442 – 2020

نموذج المراجعة الذي تم طباعته من صفحة إشعار القبول في أبشر للتوظيف.

الهوية الوطنية سارية المفعول ونسخة عنها.

الشهادة الدراسية وصورة طبق الأصل عنها.

إحضار الشهادات والدورات الأخرى مع صور منها.

4 صور شخصية حديثة مقاس 4*6 مكشوف الرأس.

ملف توضع فيه كافة الأوراق السابقة.

رابط استعلام نتائج القبول المبدئي في مديرية السجون العامة عبر أبشر للتوظيف

يمكن للراغبين في الاستعلام عن النتائج لطلباتهم في وظائف السجون وطباعة إشعار القبول اللازم للمقابلة الانتقال بشكل مباشر إلى موقع أبشر للتوظيف، وإتمام ذلك من خلال هذا الرابط.