شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. لحظة دخول السحب الرعدية لأجواء مدينة تبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى): أظهر مقطع فيديو، مشهدًا بديعًا للحظة دخول السُحب الرعدية لأجواء مدينة تبوك، وظهور البروق في سماء المدينة. أظهر مقطع فيديو، مشهدًا بديعًا للحظة دخول السُحب الرعدية لأجواء مدينة تبوك، وظهور البروق في سماء المدينة. وأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة تبوك لهذا اليوم، تضمن نشاطاً للرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية وتكوّن سحب رعدية على تبوك ومحافظة تيماء. وبينت الإدارة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى – من الساعة الـ 2 ظهراً حتى الساعة 7 مساءً.

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