شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. السيول تفيض من مزارع " حرة رهاط" شمال مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أظهر مقطع فيديو، جريان السيول من مزارع حرة رهاط شمال مكة المكرمة، إثر هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح سطحية.

وكان الخبير في الطقس والمناخ، حسن كراني، قد توقع حالة من التقلبات الجوية خلال الساعات القليلة المقبلة على عدة مناطق.

كما توقع فرصة للسيول على القطاع الغربي خاصة وسطه، داعيا الجميع لتوخي الحيطة والحذر، والله أعلم.