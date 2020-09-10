شكرا لمتابعة خبر عن تنبيه هام من أمانة الطائف لأصحاب السيارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):دعت أمانة الطائف أصحاب السيارات التي تم سحبها من الأحياء والشوارع الرئيسية منذ 90 يومًا من تاريخ الإعلان، سرعة مراجعة وكالة الخدمات -الإدارة العامة للنظافة.
وأكدت أمانة الطائف، على ضرورة مراجعة وكالة الخدمات، وذلك خلال 10 يومًا قبل أن يسقط حقهم في استعادتها.
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