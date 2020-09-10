شكرا لمتابعة خبر عن تنبيه هام من أمانة الطائف لأصحاب السيارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

دعت أمانة الطائف أصحاب السيارات التي تم سحبها من الأحياء والشوارع الرئيسية منذ 90 يومًا من تاريخ الإعلان، سرعة مراجعة وكالة الخدمات -الإدارة العامة للنظافة.

وأكدت أمانة الطائف، على ضرورة مراجعة وكالة الخدمات، وذلك خلال 10 يومًا قبل أن يسقط حقهم في استعادتها.