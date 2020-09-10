ضابط سوداني: أي منزل متضرر تجد له مساعدة تحمل شعار " الملك سلمان "(فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): علق ضابط في الدفاع المدني السوداني على المساعدات علق ضابط في الدفاع المدني السوداني على المساعدات السعودية التي وصلت إلى بلاده بعد الفيضانات الأخيرة، عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. قال الضابط السوداني في مقطع فيديو متداول : “إن أي منزل متضرر تجد لديه مساعدة تحمل شعار مركز الملك سلمان” Advertisements وأشار إلى أن المساعدات السعودية التي وصلت إلى بلاده بعد الفيضانات الأخيرة، كانت أول طائرة تصل بلاده، مضيفًا : هذا عمل جليل ونحن نشكر الملك سلمان وأن شاء الله ربنا يحفظ المملكة.

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