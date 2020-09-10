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إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أعادت الجهات المختصة، فتح طريق الهدا في الاتجاهين، بعدما أغلقته احترازيًا إثر الأمطار الغزيرة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات أضم والطائف، وميسان، و العرضيات، والكامل والجموم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 9مساءً.

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