شكرا لمتابعة خبر عن هطول أمطار رعدية وسيول بعدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقع الخبير في الطقس والمناخ، حسن كراني، حالة من التقلبات الجوية خلال الساعات القليلة المقبلة على عدة مناطق.
وقال “كراني”: “متوقع هطول أمطار رعدية على معظم أجواء القطاع الغربي تسبق بتدهور في الرؤية، مع فرصة ظهور بؤر رعدية ممطرة على أجزاء من المناطق الداخلية”.
كما توقع فرصة للسيول على القطاع الغربي خاصة وسطه، داعيا الجميع لتوخي الحيطة والحذر، والله أعلم.
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