شكرا لمتابعة خبر عن نتائج القبول النهائي على رتبة "جندي" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت قوات أمن المنشآت ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية على رتبة "جندي".

ويمكن الإطلاع على نتائج القبول من خلال الرابط التالي اضغط هنــــــــــــــا

كما يمكن معرفة المزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي اضغط هنــــــــــــا