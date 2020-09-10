الجبير يستقبل سفير المملكة المتحدة لدى السعودية

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرمبتون.

‎وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، كما تبادلا وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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