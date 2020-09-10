التجمع الصحي بالقصيم يدرب 20 ألف كادر العام الماضي

عبر 488 دورة تدريبية وورشة عمل
أوضح التجمع الصحي بمنطقة القصيم عن تمكنه من تدريب 20822 متدربًا ومتدربة في جميع مكونات التجمع الصحي، عبر إقامة 488 دورة تدريبية وورشة عمل بمختلف التخصصات، خلال العام الماضي 1441هـ، تهدف إلى رفع كفاءة وتأهيل الكوادر الصحية والإدارية، لمواكبة أحدث التطورات والأساليب الحديثة في المجال الصحي والإداري.
وأشار التجمع الصحي إلى أن الدورات التدريبة وورش العمل شارك في تقديمها أكثر من 300 مدرب من ذوي الخبر والتأهيل العالي، واستفاد منها قرابة 20822 متدربًا ومتدربة، لافتًا إلى أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية اعتمدت البرامج التدريبية المنفذة بأكثر من 1657 ساعة تعليمية بواقع 3 ساعات لكل نشاط تدريبي.
وأكد التجمع الصحي اهتمامه بإقامة البرامج التدريبية والتعليمية؛ لما تعكسه مخرجات هذه البرامج على تطوير أداء العاملين في المجال الصحي الذي يسهم بدوره في رفع جودة الخدمة المقدمة للمرضى والمراجعين.
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