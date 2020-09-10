الأدنى منذ 147 يومًا.. خريطة الإصابات الجديدة بكورونا في المملكة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، خريطة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية البالغ عددها 708، وهي أدنى حصيلة منذ 147 يومًا، وتحديدًا منذ 17 أبريل الماضي؛ إذ بلغت الحالات اليومية المعلنة آنذاك 762.

وأوضحت الوزارة أن الهفوف تصدرت القائمة بـ53 حالة، تبعتها المدينة المنورة بـ48 حالة، وحلت بعدهما الدمام والطائف بـ44 حالة.

كما تم تسجيل40 في حائل، 38 في الرياض، 34 في الخبر، 29 في مكة المكرمة، 25 في عرعر، 23 في ينبع، 20 في بقيق،20 في المبرز، 19 في محايل، 18 في جازان، 16 في صفوى، 11 في الطائف، 10 في بلجرشي، 7 في أبها، 7 في نجران، 7 في وادي الدواسر، 6 في تبوك والمخواة، 5 في بريدة والباحة وطريف والظهران، 4 في خليص والقريات والخرج ورجال ألمع والجفر، 3 في رفائع الجمش وعفيف والجبيل ومهد الذهب وحوطة بني تميم وشرورة ورفحا وحفر الباطن.

وسجلت الرويضة وبيشة والزلفي وعنيزة والكامل والقيصومة ورياض الخبراء والعيون وضرما وتربة والنماص والعلا ومركز حدود الحديثة والحجرة رأس تنورة حالتين فقط، وسجلت كل من (الشعبة، الأسياح، الموسم، الرين، العيدابي، المجمعة، أبو عريش، الرس، عيون الجواء، قصيباء، يدمة، السعيرة، الحناكية، بيش، القنفذة، العقيق، الليث، تيماء، حقل، بقعاء، شقراء، تمير، المذنب، العيص، فيفا، وادي الفرع، الريث، ترج) حالة واحدة.

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وكشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 708 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في المملكة.

وبهذه الحصيلة يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 323720، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن، نحو 299998.

وبينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 4189 حالة، فقد تم تسجيل 24 حالة وفاة، و1032 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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