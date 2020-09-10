«البيئة» تدعو المنشآت البيطرية إلى الاستثمار في خدمة ترقيم الإبل إلكترونيًّا

دَعتْ وزارة البيئة والمياه والزراعة، المنشآت البيطرية الراغبة في تقديم خدمة ترقيم الإبل إلكترونيًّا في المملكة، إلى تقديم طلبات تأهيلها للعمل كمزود معتمد للخدمة، عبر الاتصال بالرقم المجاني المخصص للمشروع 8001240025.

وأوضحت الوزارة، أن إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص لتقديم خدمة ترقيم الإبل، تأتي بهدف تمكين المنشآت البيطرية من العثور على فرص استثمارية إضافية إلى توسيع أعمالها، والمشاركة في الجهود الحكومية الرامية إلى إنفاذ قرار مجلس الوزراء رقم (296) وتاريخ 11/6/1439هـ، القاضي بإلزام مُلّاك الإبل بوضع شريحة إلكترونية خاصة لكل متن من الإبل.

وبيَّنت أنه بإمكان أصحاب المنشآت الراغبة في الاستفادة من هذه الفرصة، وتقديم طلب التأهل عبر الاتصال بالرقم المجاني، بعد تدوين بيانات المنشأة، وإحداثية موقعها، وأسماء الكوادر الطبية، وإرفاق المستندات المطلوبة.

وكانت الوزارة أعلنت في الأول من محرم الجاري، انتهاء مرحلة الترقيم المجاني التي أطلقتها قبل عام من الآن. مشيرة إلى ترقيم ما يزيد على مليون وثلاثمائة ألف متن من الإبل في مختلف مدن ومحافظات المملكة، منذ انطلاق عجلة المشروع حتى الوقت الحاضر.

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كما أكدت أن قرار الترقيم أصبح إلزاماً على المُلّاك، وتؤدي مخالفته إلى فرض غرامات مالية عن كل مَتْن غير مُرقَّم، إضافة إلى حرمان المالك من خدمات الرعاية البيطرية في المملكة، وترخيص الرعاة، ودعم صغار مربي الماشية، وتقديم التقارير الطبية، ومشاركات إبله في المهرجانات.

كما يساعد المشروع مُلّاك الإبل في توثيق ثروتهم الحيوانية رسميًّا في سجلات الوزارة، ويسهم بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى في ضبط الإبل السائبة، والحد من حوادث المرور وإزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات على الطرق السريعة بين المدن.

يُذكر أن مشروع الترقيم يهدف إلى بناء رؤية شاملة عن أعداد الإبل في المملكة وأنواعها وأجناسها وتوزيعها الجغرافي، وهو ما يمَكّن الوزارة في تنفيذ خطط تحسين الإنتاج الحيواني والترصد للأمراض الحيوانية الوبائية.

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