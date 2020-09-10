24 وفاة جديدة بكورونا.. ووزارة الصحة: إجمالي التعافي 299998 حالة

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 708 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في المملكة.

وبهذه الحصيلة يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 323720، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن، نحو 299998.

وبينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 4189 حالة، فقد تم تسجيل 24 حالة وفاة، و1032 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، في وقت سابق، إن «الموجات الإضافية لأي وباء تأتي بسبب التراخي».

وأضاف: «نأمل ألا تقع تلك الموجات الإضافية، وأن الأمور في المملكة تسير باتجاه إيجابي «في مواجهة فيروس كورونا وتسير باتجاه انحسار ونزول».

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