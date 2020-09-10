الدكتور المحرج رئيسًا للجنة المحامين بغرفة الرياض

عقدت لجنة المحامين بغرفة الرياض، اليوم الخميس، اجتماعها الأول في إطار الدورة (18) لمجلس الادارة الجديد؛ حيث تم اختيار الدكتور عبدالمحسن بن محمد المحرج رئيسًا للجنة.

وعبر الدكتور المحرج عن شكره لأعضاء اللجنة لاختياره رئيسًا للجنة، مؤكدًا أنه سيسعى مع اعضاء اللجنة للمساهمة مع الجهات ذات العلاقة؛ ليكون القطاع رائدًا يسهم في خدمة العدالة وبناء مجتمع مهني قادر على تقديم خدمات قانونية احترافية للجمهور لتحقيق تطلعات القيادة في كل ما يخدم الوطن.

يشار إلى أن لجنة المحامين تسعي لتحقيق عدد من الأهداف تتمثل في تنظيم ممارسة مهنة المحاماة وضمان حسن أدائها، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي تواجه المهنة، ودعم كل ما من شأنه تطوير وتنمية المهنة، والمشاركة في دراسة وتقديم المقترحات للأنظمة الحكومية والمؤسسية في المملكة وفقًا لرؤية المملكة، إضافة إلى رفع مستوى الوعي بأهمية القطاع من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، وتوظيف القدرات وتدريب خريجي القانون لخدمة المهنة بشكل احترافي.

يُذكر أن لجنة المحامين بالغرفة تأسست لجنة المحامين عام 1417هـ، وكانت تحمل مسمى لجنة المستشارين والأنظمة، وتم إعادة تكوينها وتغيير مسماها إلى لجنة المحامين بعد صدور نظام المحاماة، وتضم في عضويتها نخبة من أصحاب الخبرة في مجال المحاماة والاستشارات القانونية.