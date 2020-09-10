أخبار السعودية اليوم.. «أرامكو» تعلن أسعار البنزين اليوم.. وتوضيح من «الجوازات» حول فتح المطارات والمنافذ

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الخميس؛ حيث يترقب المواطنون والمقيمون بالمملكة، إعلان أسعار البنزين اليوم، فيما يُجرى تعديل أسعار منتجات الطاقة وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه؛ علمًا بأنَّ الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية، وإلى التفاصيل:

الوزير الحقيل يصدر قرارًا بتشكيل لجنة فنية لحوكمة خدمات البنية التحتية

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم الخميس، قرارًا بتشكيل لجنة فنية «لحوكمة خدمات البنية التحتية» برئاسة أمين المنطقة الشرقية وعضوية كل من المستشار العام للوزارة، ووكيل الوزارة للشؤون الفنية، ووكيل الوزارة لتخطيط المدن، ووكيل الوزارة للتخطيط والبرامج، ووكيل الوزارة لتصنيف المقاولين، والرئيس التنفيذي للمركز البلدي للتحول الرقمي، والمدير العام لإدارة العلاقات العامة والإعلام.

أسعار البنزين اليوم.. أرامكو تعلن التفاصيل خلال ساعات

تعلن شركة أرامكو عن تفاصيل أسعار البنزين، اليوم الخميس، وفق الجدولة الزمنية التي تم اعتمادها، والتي تقضي بأن تتم مراجعة سعر البنزين في السعودية في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، على أن يتم العمل بالأسعار الجديدة صبيحة اليوم التالي للمراجعة.

تفاصيل الدفعة 34 لحساب المواطن.. 1.9 مليار ريال لـ10.7 مليون مستفيد وتابع

أعلن برنامج حساب المواطن، تفاصيل الدفعة الـ34 (شهر سبتمبر 2020)، مشيرًا إلى أنه تم إيداع (1.9) مليار ريال لـ(10.7) مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم.

وذكر البرنامج، عبر «تويتر»، أن تعويضات الدفعات السابقة بلغت (18.5) مليون ريال، وأن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم كاملًا.

«الجوازات السعودية»: فتح المطارات والمنافذ البرية بعد اليوم الوطني «شائعة»

نفت المديرية العامة للجوازات، اليوم الخميس، ما يتردَّد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول عودة الرحلات الجوية بعد اليوم الوطني للمملكة الموافق 23 سبتمبر الجاري، مؤكدةً أنه في حال صدور قرارات أو تعليمات بهذا الخصوص، سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية في حينها.

«الخطوط السعودية» تحدد طريقة تغيير مواعيد الرحلات.. وتعلن وجهة جديدة

أوضحت الخطوط السعودية، خطوات تغيير موعد رحلات الطيران؛ وذلك عقب استفسار أحد المستفيدين، مشيرةً إلى أنه يجب التواصل مع مركز الاتصال الموحد (920022222) واختيار خدمات ما بعد البيع؛ علمًا بأن أوقات العمل الرسمية من الساعة: 8:00 صباحًا حتى 12:00 منتصف الليل

«جريمة سلوى» تهز الكويت.. شقيقها يقتلها بـ4 رصاصات داخل العناية المركزة

هزَّت جريمة بشعة الكويت؛ حيث قام أخ بقتل شقيقته داخل حجرة العناية المركزة بالمستشفى؛ وذلك بعد يومين من محاولة أخيه الأكبر قتلها؛ حيث وقعت الحادثة في قسم العناية المركزة بمستشفى مبارك الكبير، بعدما تسلل شقيقها الأصغر إلى حجرة العناية المركزة، وأطلق 4 رصاصات على شقيقته «فاطمة»، وفقًا لصحيفة «الجريدة» الكويتية.

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«هدف»: آلية حجز موعد للإرشاد المهني عن بعد في بوابة سُبل

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، أمس الأربعاء، عن إطلاق خدمة الإرشاد المهني عن بُعد على منصة التثقيف والإرشاد المهني «سُبل»، كما حدد صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي الموثق بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، آلية وخطوات طريقة حجز موعد للإرشاد المهني عن بعد في بوابة سُبل.

حساب المواطن.. تسجيل الدخول والاستعلام برقم الهوية عن الدفعة الـ34

بدأ برنامج حساب المواطن بدء صرف الدعم المستحق لمستفيدي الدفعة الـ34، للمستفيدين الذين استوفوا شروط الأهلية والاستحقاق. وغرَّد برنامج حساب المواطن، عبر «تويتر»، بأنه تم إيداع الدعم المخصص لشهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الخميس بإذن الله.

وزارة الموارد البشرية: شرطان لدعم الحقيبة والزي المدرسي

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، شروط الحصول على دعم الحقيبة والزي المدرسي للطلاب المشمولين في الضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى أن دعم الحقيبة والزي المدرسي يشمل الطلاب المشمولين في الضمان، بشرط أن يكون العمر من 6-18سنة، ولا يشمل من هم تحت صفة العجز المؤقت.

«المرور السعودي» يعيد التذكير بإجراء مهم عند فقْد السيارة

أوضح المرور السعودي الإجراءات المطلوبة عند فقدان السيارة؛ وذلك عقب استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «ما هي الإجراءات لسيارة مفقودة؟»، ورد الحساب الرسمي للمرور على موقع «تويتر» قائلًا: «تأكد فعلًا أنك معمَّم عليها بالنظام حفظًا للحقوق؛ علمًا بأن بقاءها على سجلك لهدف إعادتها لك عند العثور عليها».

«وقاية» يعلن نسبة السمنة بين أطفال السعودية.. ويوضح الأسباب

كشف المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية)، عن نسبة انتشار السمنة بين الأطفال بالسعودية، مشيرًا إلى أنها بلغت 24% بين البنين، و14% بين البنات، موضحًا أن أسباب السمنة لدى الأطفال، ترجع إلى قلة عدد ساعات النوم، وعدم انتظامه، وعدم تناول وجبة الإفطار، وقلة الحركة، والعادات الغذائية السيئة.

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