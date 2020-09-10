أحدث أرقام حالات التعافي الجديدة من كورونا بالمملكة خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدرت مكة المكرمة قائمة المدن السعودية، من حيث حالات التعافي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 87 حالة تعاف؛ تلتها الدمام بـ59، ثم المدينة المنورة 53 حالة، فجدة 50 حالة.

وجاءت الخبر في المرتبة التالية بـ46 حالة تعافٍ، ثم القطيف 46، والطائف 43، وعرعر 30، والرياض 30 وتبوك 28، وحائل 27حالة تعافي، ثم الهفوف 26 وبقيق 22، وأبها 21 ومحايل 21، ثم نجران 17، والجبيل 17 وصفوى 17 وحفر الباطن 16، والمبرز 15، وكل من (المخولة ورفحا) 14 حالة تعافي لكل منهما.

وسجلت جازان 13 حالة تعافي، ثم كل من (بريدة والظهران وشرورة) 12 حالة تعافي لكل منها، ثم (الباحة ورابغ والقنفذة) 11 حالة تعافي لكل منها.

أما ينبع فسجلت 10 حالات تعافي، وكل من (سكاكا وسراة عبيدة والنعيرية ورجال ألمع وبللسمر) 9 حالات تعافي، وجاءت الليث في المرتبة التالية بـ8 حالات، ثم كل من (خليص والحرجة وأحد المسارحة وبلجرشي والخفجي) 7 حالات.

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وجاءت كل من (الأسياج والبرك وعنيزة) في المرتبة التالية بواقع 6 حالات تعافي، ثم النماص ورأس تنورة 5 حالات لكل منهما، ثم كل (من أبوعريش وسبت العلية ورنية والبدائع والعقيق والحجرة وأضم) 4 حالات تعافي، وفي المرتبة التالية، جاءت كل من (خميس مشيط والمجمعة وبيشة والخرمة والقيصومة وخيبر وبيش والبشائر) بواقع 3 حالات تعافي، ثم (الموسم وبدر الجنوب وبارق والعيدابي والزلفى ومليجة والكامل والبدع وحوطة بنني تميم وتربة والمذنب والمظيلف والخرج والريث وميسان ووادي الدواسر وثريبان والجفر) فقد سجلت لكل منها حالتي تعافي.

وأخيرًا جاءت (الطوال ورفائع الجمش وثول والدائر وفرسان والشنان والنبهانية والدرب وعفيف والدوادمي والرس والقحمة والقمريات وعيون الجواء ورياض الخبراء والأرطاوية وضرما وحريملاء وظهران الجنوب وصامطة والعلا وتيماء وضبا وطبرجل وبقعاء وليلى والقويعية وشقراء والبكيرية والعيص ومرات وقرية العليا وسيهات والقريع والفرشة). وسجلت كل من هذه المدن حالة تعافي واحدة.

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