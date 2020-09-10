رسميًّا.. مصروفات 11 بندًا لا يجوز حسمها لأغراض الزكاة

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن المصروفات التي لا يجوز حسمها نتيجة النشاط لأغراض الزكاة.

وكتبت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»: «ما هي المعالجة الزكوية لبند أقساط الرسوم الدراسية الظاهر في القوائم المالية للمدراس؟ لمعرفة الإجابة، يرجى الاطلاع على الدليل الإرشادي لقطاع التعليم من خلال الرابط (من هنا)".

المصروفات التي لا يجوز حسمها

وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنه لا يجوز حسم المصروفات التالية لتحديد نتيجة النشاط لأغراض الزكاة:

– المصروفات والتكاليف غير المرتبطة بنشاط المكلف، وتشمل ما يلي:

• مصروفات الترفيه.

• المصروفات ذات الطبيعة الرأسمالية.

• الرواتب والأجور وما في حكمها المدفوعة للمالك أو الشريك أو أي من أفراد عائلته غير ما هو مسجل لدى التأمينات الاجتماعية..

• المصروفات الشخصية المتعلقة بالشركاء.

- المصروفات غير المؤيدة بمستندات أو قرائن أخرى مقبولة للهيئة.

Advertisements

- الزكاة أو الضريبة المستحقة أو المسددة ما عدا ضريبة القيمة المضافة المتكبدة من قبل المكلف.

- حصة العاملين في صناديق التقاعد وصناديق الادخار.

- المخصصات والاحتياطيات المكونة خلال العام.

- قيمة الزيادة في أسعار المواد أو الخدمات المقدمة من أطراف مرتبطة أو لها القدرة على التأثير في أفعال أو قرارات المكلف بشكل مباشر أو غير مباشر مقارنة بالأسعار المستخدمة بين أطراف مستقلة وفقا للأنظمة واللوائح والقواعد السارية ذات الصلة.

- فرق الاستيراد الناتج من مقارنة قيمة الاستيراد الوارد في الإقرار المقدم من المكلف بقيمته الواردة في بيان الهيئة العامة للجمارك بعد حسم الاستيراد المضاف إلى الأصول الثابتة خلال العام الزكوي- يعالج كما يلي:

إذا كانت قيمة استيراد المكلف الواردة في الإقرار أكبر من قيمته الواردة في بيان الجمارك؛ فيضاف الفرق كاملًا إلى صافي الربح.

إذا كانت قيمة استيراد المكلف الواردة في الإقرار أقل من قيمته الواردة في بيان الجمارك فيحسب ربح لهذا الفرق بما لا يقل عن نسبة مجمل ربح الإقرار إلى إيرادات النشاط، وتعدل به نتيجة النشاط.

اقرأ أيضًا:

كيف تسترد مبالغ متبقية من الهيئة العامة للزكاة والدخل؟

«الزكاة والدخل» توضح الإجراء المطلوب في حالة فرض ضريبة القيمة المضافة مرتين