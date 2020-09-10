نساءً ورجالًا.. قرار جديد من وزارة الموارد البشرية لتنظيم «زي» العاملين بالمنشآت

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا وزاريًّا يقضي بتعديل الفقرة الأولى من المادة (38) الخاصة بضوابط سلوكيات العمل من النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل إلى الآتي: «يجب على كل منشأة وضع تنظيم لاشتراطات زي العاملين لديها نساءً ورجالًا، وأن تتضمن تلك الاشتراطات تعليمات مكتوبة بما يضمن تقيد العاملين بالزي الذي يؤمن مظهرًا مهنيًّا لائقًا ويتناسب مع مهام العامل في مكان العمل».

وأضاف أنه يجب أن يتضمن ذلك التنظيم أيضًا «العقوبات المترتبة على مخالفته، على أن تتكفل المنشأة بأي وسيلة بإعلام الخاضعين لها بأحكامها وإقرارهم بالعمل بها».

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وأوضح الحساب الرسمي لوزارة الموارد البشرية على «تويتر» أنت ستطبق في حق المنشأة التي تخالف هذا القرار العقوبات التي يقضي بها نظام العمل واللوائح والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذًا له.

يُذكر أن وزارة الموارد البشرية تسعى من خلال هذه القرارات إلى تحسين سوق العمل السعودية وتطوير بيئتها، وتوحيد الأنظمة والمواصفات الفنية، ونشر الوعي بالحقوق والواجبات لأصحاب العمل والعاملين، كما تراجع وتُحدِّث جدول المخالفات والعقوبات كلما دعت الحاجة إلى ذلك حسب مقتضيات ومتطلبات سوق العمل.

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