تركي بن طلال يثمن التطور الكبير للخدمات الصحية في عسير

أشاد أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز بالجهود المميزة التي حققها عدد من عيادات "تطمن" في صحة عسير بحصولها على المركز الأول على مستوى المملكة بنسبة تقييم 100% في تقارير الزائر السري.

جاء ذلك خلال زيارته، الخميس، لعيادة تطمن بمركز صحي العزيزية في أبها، بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ولقائهما بمنسوبي مركز العزيزية، بمشاركة منسوبي ومنسوبات مركز الطلحة في ظهران الجنوب، ومركز صحي مخطط 1 بصحة بيشة عبر الاتصال المرئي.

وشهد أمير منطقة عسير ووزير الصحة توقيع اتفاقية للشراكة المجتمعية بين صحة عسير ورجل الأعمال بندر بن إبراهيم الصبيخي، بهدف تخصيص مراكز صحية داخل المجمعات التجارية في أبها وخميس مشيط ومحايل عسير، وتكريم الدكتور مهند حلواني نظير ابتكاره "مقبضا طبيا يستخدم في جراحة الأسنان"، خلال فترة عمله بصحة عسير.

كما زار أمير عسير وبحضور وزير الصحة مركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب بأبها، وثمّن الجهود التي تقدمها الوزارة لخدمة أهالي المنطقة وزوارها، مقدماً شكره وتقديره لوزير الصحة وفريق عمله بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير على جهودهم المبذولة لتطوير الخدمات الصحية ورفع كفاءتها وفق أعلى معايير الجودة.

وأكد أمير عسير أن الخدمات الصحية في المنطقة شهدت تطوراً كبيراً في مختلف التخصصات الطبية، وخاصة الجهود التي بذلتها صحة عسير خلال تعاملها مع جائحة فيروس كورونا وقيادتها الفعّالة لغرفة إدارة أزمة كورونا بالمنطقة بمشاركة صحة بيشة.

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اهتمام وتنمية

أكد وزير الصحة أن منطقة عسير تحظى كغيرها من مناطق المملكة باهتمام ومتابعة حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وتحقق تطورا مستمرا وتنمية مستدامة وفي مقدمتها الخدمات الصحية، مشيداً بما يقدمه مركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب من خدمات طبية تخصصية متقدمة، لافتاً إلى أنه يعد من أهم المراكز المتميزة على مستوى المملكة، وقد شهد إجراء عمليات قلب مفتوح وقسطرة قلبية وغيرها من العمليات والخدمات الطبية المساعدة، وهو يقدّم خدماته بكل اقتدار للمنطقة والمناطق الجنوبية الأخرى، مبيناً أن عسير شهدت في الآونة الأخيرة توسعاً في الخدمات الصحية وأهمها رفع الطاقة الاستيعابية لأسّرة العناية المركزة، مما أسهم في تسهيل الوصول للخدمات الصحية التي تم توفيرها بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة.

وعبّر عن تقديره وامتنانه لمنسوبي المراكز التي حققت نتائج مميزة، مؤكداً أن الوضع الصحي في تطور وتحسن، والحالات المسجلة في انخفاض وذلك بهمة وجهود أبطال الصحة.

بدوره، أكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري أن المنظومة الصحية بالمنطقة تشهد مشروعات نوعية وتطويرية متعددة في مختلف محافظاتها، مشيراً إلى أنه منذ بداية جائحة فيروس كورونا عملت صحة المنطقة على رفع كفاءة المستشفيات والمرافق الصحية وزيادة الطاقة الاستيعابية لأسرّة العناية المركزة بإشراف ومتابعة من أمير عسير المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا، ودعم وزير الصحة، مما أسهم في رفع أسرّة العناية المركزة من 144 سريراً إلى 342 سريراً في مستشفيات صحة عسير، إلى جانب الأسرة المضافة في القطاعات الأخرى ومنها صحة بيشة والقطاعين الخاص والعسكري لتصل إلى 920 سريراً، وذلك لمواجهة أي زيادة في ارتفاع الحالات المصابة بفيروس كورونا والتي قد تتطلب رعاية طبية فائقة.