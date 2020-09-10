الحالات النشطة لكورونا تحت الـ20 ألفا

أعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تسجيل (708) حالات مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (323720) حالة، من بينها (19533) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1363) حالة حرجة، كما تم تسجيل (1032) حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (299998) حالة.

فيما بلغ عدد الوفيات (4189) حالات، بإضافة (24) حالة وفاة جديدة" يرحمهم الله جميعاً، لافتةً أنه تم إجراء (41,291) فحصا مخبريا جديدا.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) الجديد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.