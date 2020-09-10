السعودية اليوم / العراق يسجل 4597 اصابة جديدة بفيروس كورونا



بغداد 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واس

سجل العراق خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 4597 اصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 82 حالة وفاة جديدة, مما رفع اجمالي حالات الوفاة الى 7814 , فيما تم تسجيل 3824 حالة شفاء جديدة, مما رفع اجمالي حالات الشفاء الى 213817 حالة, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 56787 , منهم 542 في العناية المركزة.

// انتهى //

17:53ت م

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بغداد 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسسجل العراق خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 4597 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع اجمالي عدد الاصابات منذ تفشي الوباء في البلاد الى 278418 اصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 82 حالة وفاة جديدة, مما رفع اجمالي حالات الوفاة الى 7814 , فيما تم تسجيل 3824 حالة شفاء جديدة, مما رفع اجمالي حالات الشفاء الى 213817 حالة, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 56787 , منهم 542 في العناية المركزة.// انتهى //17:53ت م0182

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