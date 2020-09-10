السعودية اليوم / تعليم جازان يعقد اللقاء الأول للإشراف التربوي لدعم عملية التعلم عن بعد



جيزان 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واس

عقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة بإدارة الإشراف التربوي "بنين وبنات" اليوم، اللقاء الأول للإشراف التربوي عن بعد عبر منصة zoom، بحضور المدير العام للتعليم الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي والقيادات التعليمية وأكثر من 435 مشرفاً ومشرفة بالإدارات ومكاتب التعليم.

وأشار أبوهادي ،خلال اللقاء، لأهمية دور المشرف التربوي في دعم العملية التعليمية خصوصاً خلال المرحلة الحالية للتعليم عن بعد ورفع مستوى الأداء وتجويد المخرجات ، مضيفاً أن الجميع يعمل لتقديم التأهيل المعرفي والعلمي ومهارات المستقبل للطلاب والطالبات ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع لخدمة هذا الوطن ، معبراً عن اعتزازه بجميع جهود المشرفين والمشرفات خلال الفصل الدراسي الماضي وذلك بعد تحقيق الإدارة للعديد من المنجزات والنتائج المشرفة في تفعيل منصات التعلم عن بعد مما يرفع مستوى الآمال والطموحات لعام مليء بالتميز والنجاح ، مقدما شكره للشؤون التعليمية وللإشراف التربوي على تنظيمهم للقاء .

واستعرضت المشرفة التربوية مطرة السبيعي ، أدوار ومهام المشرف التربوي عن بعد وأساليب تقديم الدعم للمعلمين والمعلمات. فيما قدم المشرف التربوي عمر العطاس شرحاً عن قياس الأداء للمشرف التربوي في ضوء أدوات التعليم عن بعد وعدد الزيارات للمشرف وتقديم التغذية الراجعة للمعلمين ، بدوره بيّن المشرف التربوي عامر فلوس الأفكار الرئيسية لخطة لتعويض الفاقد التعليمي ومراحل وخطوات تنفيذها وتنفيذ مجموعات النمو المهني.

وأوضح مدير مركز دعم التعلم الإلكتروني حمد خرمي، آلية العمل للمشرف التربوي في

وشهد اللقاء نقاشاً مفتوحاً عن أبرز فرص التحسين وأبرز التحديات في الميدان وسبل تجاوزها ، كما تطرق الحوار لأهمية عقد اللقاءات المستمرة ومراجعة سير العملية التعليمية بشكل مستمر. // انتهى //

17:53ت م

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جيزان 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسعقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة بإدارة الإشراف التربوي "بنين وبنات" اليوم، اللقاء الأول للإشراف التربوي عن بعد عبر منصة zoom، بحضور المدير العام للتعليم الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي والقيادات التعليمية وأكثر من 435 مشرفاً ومشرفة بالإدارات ومكاتب التعليم.وأشار أبوهادي ،خلال اللقاء، لأهمية دور المشرف التربوي في دعم العملية التعليمية خصوصاً خلال المرحلة الحالية للتعليم عن بعد ورفع مستوى الأداء وتجويد المخرجات ، مضيفاً أن الجميع يعمل لتقديم التأهيل المعرفي والعلمي ومهارات المستقبل للطلاب والطالبات ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع لخدمة هذا الوطن ، معبراً عن اعتزازه بجميع جهود المشرفين والمشرفات خلال الفصل الدراسي الماضي وذلك بعد تحقيق الإدارة للعديد من المنجزات والنتائج المشرفة في تفعيل منصات التعلم عن بعد مما يرفع مستوى الآمال والطموحات لعام مليء بالتميز والنجاح ، مقدما شكره للشؤون التعليمية وللإشراف التربوي على تنظيمهم للقاء .واستعرضت المشرفة التربوية مطرة السبيعي ، أدوار ومهام المشرف التربوي عن بعد وأساليب تقديم الدعم للمعلمين والمعلمات. فيما قدم المشرف التربوي عمر العطاس شرحاً عن قياس الأداء للمشرف التربوي في ضوء أدوات التعليم عن بعد وعدد الزيارات للمشرف وتقديم التغذية الراجعة للمعلمين ، بدوره بيّن المشرف التربوي عامر فلوس الأفكار الرئيسية لخطة لتعويض الفاقد التعليمي ومراحل وخطوات تنفيذها وتنفيذ مجموعات النمو المهني.وأوضح مدير مركز دعم التعلم الإلكتروني حمد خرمي، آلية العمل للمشرف التربوي في منصة مدرستي والأدوات المتاحة فيها.وشهد اللقاء نقاشاً مفتوحاً عن أبرز فرص التحسين وأبرز التحديات في الميدان وسبل تجاوزها ، كما تطرق الحوار لأهمية عقد اللقاءات المستمرة ومراجعة سير العملية التعليمية بشكل مستمر. // انتهى //17:53ت م0181

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