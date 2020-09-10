السعودية اليوم / التجمع الصحي بالقصيم يدرب 20 ألف كادر العام الماضي



بريدة 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واس

أوضح التجمع الصحي بمنطقة القصيم عن تمكنه من تدريب 20822 متدربا ومتدربة في جميع مكونات التجمع الصحي، عبر إقامة 488 دورة تدريبية وورشة عمل بمختلف التخصصات، خلال العام الماضي 1441هـ، تهدف إلى رفع كفاءة وتأهيل الكوادر الصحية والإدارية، لمواكبة أحدث التطورات والأساليب الحديثة في المجال الصحي والإداري.

وأشار التجمع الصحي إلى أن الدورات التدريبة وورش العمل شارك في تقديمها أكثر من 300 مدرب من ذوي الخبر والتأهيل العالي، واستقاد منها قرابة 20822 متدربا ومتدربة، لافتاً بأن الهيئة

// انتهى //

17:50ت م

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بريدة 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسأوضح التجمع الصحي بمنطقة القصيم عن تمكنه من تدريب 20822 متدربا ومتدربة في جميع مكونات التجمع الصحي، عبر إقامة 488 دورة تدريبية وورشة عمل بمختلف التخصصات، خلال العام الماضي 1441هـ، تهدف إلى رفع كفاءة وتأهيل الكوادر الصحية والإدارية، لمواكبة أحدث التطورات والأساليب الحديثة في المجال الصحي والإداري.وأشار التجمع الصحي إلى أن الدورات التدريبة وورش العمل شارك في تقديمها أكثر من 300 مدرب من ذوي الخبر والتأهيل العالي، واستقاد منها قرابة 20822 متدربا ومتدربة، لافتاً بأن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية اعتمده البرامج التدريبة المنفذة بأكثر من 1657 ساعة تعليمية بواقع 3 ساعات لكل نشاط تدريبي. وأكد التجمع الصحي على اهتمامه في إقامة البرامج التدريبة والتعليمية لما تنعكس مخرجات هذه البرامج على تطوير أداء العاملين في المجال الصحي والذي يسهم بدوره في رفع جودة الخدمة المقدمة للمرضى والمراجعين.// انتهى //17:50ت م0180

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