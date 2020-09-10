السعودية اليوم / وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير جمهورية بنجلاديش لدى المملكة



الرياض 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واس

استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية بنجلاديش المعين حديثاً لدى المملكة الدكتور محمد جاويد باتواري.

وتمنى معاليه للسفير التوفيق في مهام عمله الجديدة.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة لشؤون المراسم السفير عزام القين.

// انتهى //

17:12ت م

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