شكرا لقرائتكم خبر عن تسمية 6 عضوات بـ «إصلاح ذات البين» بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

• مباشرة ١١ قضية يتم السعي بالصلح فيها

قدمت اللجنة التنفيذية لإصلاح ذات البين بالدمام تتقدم بالشكر الجزيل لسمو رئيس اللجنة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف ، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان على الثقة الكريمة بتسمية (٦) عضوات للجنة الدمام.

عقدت اللجنة التنفيذية لإصلاح ذات البين بالدمام اجتماعها السادس، وناقشت العديد من المحاور والقضايا .

وباشرت اللجنة ١١ قضية يتم السعي بالصلح فيها، ووجه رئيس اللجنة التنفيذية بالدمام الشكر الأعضاء على جهودهم المباركة .