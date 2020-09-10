شكرا لقرائتكم خبر عن عنصر بـ«المدني السوداني» : إعانات خادم الحرمين موجودة في كل بيت والان نبدء بالتفاصيل
• أعمل في الدفاع المدني منذ 40 عاماً وأول إعانات تصلنا تكون من المملكة
ظهر أحد أفراد الدفاع المدني السوداني في مقطع فيديو ، يؤكد فيه دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – والمملكة ، لأهالي السودان ، وقال :"أعمل في الدفاع المدني منذ 40 عاماً ، وأول إعانات تصلنا في الأزمات تكون من المملكة ، وأول طائرة وصلت إلى الخرطوم لإعانة متضرري السيول كانت من خادم الحرمين الشريفين والمملكة.
وأضاف : عندما تدخل أي بيت في السودان تجد فيه أعانة من الملك سلمان
كانت هذه تفاصيل خبر عنصر بـ«المدني السوداني» : إعانات خادم الحرمين موجودة في كل بيت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.