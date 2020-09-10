شكرا لقرائتكم خبر عن عنصر بـ«المدني السوداني» : إعانات خادم الحرمين موجودة في كل بيت والان نبدء بالتفاصيل

• أعمل في الدفاع المدني منذ 40 عاماً وأول إعانات تصلنا تكون من المملكة

ظهر أحد أفراد الدفاع المدني السوداني في مقطع فيديو ، يؤكد فيه دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – والمملكة ، لأهالي السودان ، وقال :"أعمل في الدفاع المدني منذ 40 عاماً ، وأول إعانات تصلنا في الأزمات تكون من المملكة ، وأول طائرة وصلت إلى الخرطوم لإعانة متضرري السيول كانت من خادم الحرمين الشريفين والمملكة.

وأضاف : عندما تدخل أي بيت في السودان تجد فيه أعانة من الملك سلمان