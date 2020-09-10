الراجحي : نسعى لحماية وظائف الجميع وتخطي حواجز دخول النساء سوق العمل

2020-09-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي أن المملكة لديها حزمة من المبادرات خاصة بمرحلة ما بعد كورونا.

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وقال الراجحي في لقاء عن بعد لوزراء العمل والتوظيف في مجموعة العشرين: نسعى لحماية اجتماعية لوظائف الجميع ولدينا القدرة على تخطي الحواجز لدخول النساء إلى سوق العمل.

وأشار الراجحي إلى أن المملكة تركز على أولوية تطابق المناهج السلوكية في سوق العمل، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا تهيئة على الشباب للدخول في سوق العمل.

وأوضح وزير الموارد البشرية أن المملكة ضخت أكثر من 218 مليار ريال لتخفيف آثار جائحة كورونا، مؤكدًا أن هذه المبادرات ساهمت في تخفيف آثار الجائحة.

وقال الوزير إن الدول العربية فقدت أكثر من 6 ملايين وظيفة بسبب فيروس كورونا.

وتابع : ركزنا على وجود حماية اجتماعية في مجموعة العشرين لأنماط العمل الجديدة.



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