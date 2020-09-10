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مدني جازان يحذر من تساقط البرد وجريان السيول حتى الـ9 مساءً

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2020-09-10

مدني جازان يحذر من تساقط البرد وجريان السيول حتى الـ9 مساءً

بعد ورود تنبيه من الأرصاد الجوية

متابعات الخليج 365 - واس

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دعا مدني جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وذلك بتكون سحب رعدية ممطرة تؤدي بمشية الله إلى هطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة خاصة بالمرتفعات الجبلية تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.

مدني جازان يدعو للحيطة والحذر

وحذر الدفاع المدني من التأثيرات المصاحبة من تساقط للبرد وجريان السيول مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تتأثر بها الأجزاء الساحلية من البحر الأحمر باتجاه جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-38 كلم/ساعة وارتفاع للأمواج من متر إلى مترين ، مع شبه انعدام في الرؤية والتوقعات باستمرار التقلبات الجوية حتى يوم الأحد القادم.

التقيُّد بتعليمات السلامة

وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بجازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر أثناء التقلبات الجوية ، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول مع عدم السباحة في أي تجمعات مائية، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية ، مع الحذر عند القيادة في الأجواء الغابرة ، داعياً إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الالكتروني https://www.998.gov.sa للمديرية العامة للدفاع المدني .
وأكد الغامدي أن قوات الدفاع المدني بالمنطقة تعمل بكامل طاقاتها على مدار الساعة ومتابعة المتغيرات المناخية مع رفع درجة الجاهزية للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.


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