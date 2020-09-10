2020-09-10

هل يتيح تصريح تجمع استقبال المدعوين في قاعات الأفراح ؟

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح تطبيق توكلنا خطوات الحصول على تصريح تجمع شخصي وعدد الزائرين المسموح لهم بالحضور إلى هذا التجمع.

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خطوات الحصول على تصريح تجمع

وتلقى تطبيق توكلنا استفسارًا من أحد المواطنين جاء فيه : هل بهذه الخدمة يكون مسموح لقاعات الأفراح استقبال المدعوين بأعداد أكبر من المحددة مسبقًا ؟

ورد التطبيق بالقول إن متطلبات تصريح تجمع شخصي هي ما يلي:

كتابة اسم مقر التجمع.

تحديد عدد الزائرين المسموح به للمكان بحد أقصى 50 زائرًا.

تحديد نصف القطر التقريبي للمكان بحد أدنى 200 متر.

تحديد الموقع على الخارطة ثم طلب تصريح.

كود مخصص للزائرين

وكان مساعد وزير الصحة، المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي أكد أمس أن التصريح يتيح الحصول على كود مخصص للزائرين.

ولفت العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي المشترك أمس إلى أن هذه الخدمة إضافة جديدة لاحترازات مواجهة كورونا، مجددًا النصيحة للجميع بتحديث بياناته عل تطبيق توكلنا.

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