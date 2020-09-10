بتوقيع شاليمار شربتلي .. السيارات المتهالكة لوحات فنية في شوارع جدة

2020-09-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلقت أمانة محافظة جدة بالتعاون مع الفنانة التشكيلية السعودية العالمية شاليمار شربتلي، مبادرة فنية جديدة تحت شعار “رسم وطن” وذلك في إطار استعدادات المملكة لاحتفالات اليوم الوطني الـ90 والذي تنطلق فعالياته في السادس من شهر صفر، الموافق الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري تحت شعار (همة حتى القمة).

وتهدف الفعالية للرسم على عدد من السيارات والمركبات القديمة والخربة وتحويلها إلى تحف فنية وعرضها في الواجهة البحرية الجديدة، وميادين جدة الرئيسية تزامنًا مع انطلاق احتفالات المملكة بيومها الوطني.

شاليمار شربتلي تضع اللمسات النهائية

وستنطلق المبادرة من منتجع أويا بيتش ريزورت جدة ثم تنتقل الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي لوضع اللمسات النهائية على الأعمال الفنية بالواجهة البحرية، وتهدف إلى استثمار الأدوات القديمة التي تستغني عنها المجتمعات بإعادة تدويرها وتحويلها من ملوثات للبيئة إلى أعمال فنية تسهم في إثراء الذائقة البصرية، وستشمل المبادرة في مرحلتها الثانية مدن المملكة كافة ثم تنطلق للعالمية لتصدير هذه الأعمال الفنية للخارج وإيصال الفن السعودي للعالمية.

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تحويل السيارات القديمة إلى أعمال فنية

وقدمت الفنانة العالمية شاليمار شربتلي رائدة فن “الموفينج آرت” شكرها لأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، لدعم هذه المبادرة الوطنية، وجلب السيارات والمركبات القديمة التي تم الرسم عليها وتحويلها إلى أعمال فنية تجذب أهالي مدينة جدة وزوارها، مشيرة إلى أن فن تدوير المخلفات يعد عملًا راقيًا ونبيلًا يحول ملوثات البيئة إلى أعمال فنية جاذبة.

وعبرت شاليمار عن سعادتها بنقل تجربتها الرائدة في الرسم على السيارات إلى المملكة، خاصة بعد النجاح الذي حققته التجربة على المستوى العالمي، لافتة إلى أن أهم ما يميز التجربة في السعودية هو استخدام السيارات والمركبات القديمة وإعادة تدويرها بالفرشاة واللون لتتحول إلى تحفة فنية، تزين عروس البحر الأحمر، مؤكدة أنها خلال الأيام القليلة القادمة ستنتهي من رسم لوحاتها التشكيلية على أربعة سيارات لعرضها في الثالث والعشرين من الشهر الجاري مع بداية انطلاق الاحتفالات باليوم الوطني.

يذكر أن أمانة محافظة جدة تبنت العديد من المبادرات الفنية بالشراكة مع المؤسسات والأفراد بهدف نشر ثقافة الفن التشكيلي ودعم رواده، وتحسين المشهد الحضري لمدينة جدة.

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