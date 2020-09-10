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إيقاف مدارس حكومية وخاصة سجلت إصابات كورونا في الإمارات

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2020-09-10

إيقاف مدارس حكومية وخاصة سجلت إصابات كورونا في الإمارات

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات أنها أغلقت عددًا من المدارس الحكومية والخاصة بعد رصد حالات كورونا بها.

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وحذرت الصحة من التساهل في تطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية للحد من انتشار مرض كوفيد 19.

وأوصت الصحة بتشديد الرقابة على المدارس كما أكدت أن المخالفين سيتعرضون للعقوبات الصارمة.

وكانت الإمارات أعلنت اليوم أنه تم رصد 930 حالة جديدة فيما تماثلت 586 حالة للشفاء.

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