10 مميزات لساعة Huawei Watch FIT الجديدة

2020-09-10

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

أعادت شركة هواوي الصينية تعريف الأناقة الرياضية واللياقة العصرية بتقديم ساعة Huawei Watch FIT، حيث جاءت بتصميم أنيق وتضم أكثر من 90 وضعًا للتمرين مع بطارية تدوم 10 أيام.

مواصفات ساعة Huawei Watch FIT

وكشفت الشركة الصينية عن ساعتها الذكية في مؤتمر مطوري هواوي اليوم الخميس، وإليك أبرز مواصفاتها ومميزاتها:

1- احتلت الشاشة نسبة 70% من هيكل ساعة Huawei Watch FIT في تصميم جديد وأنيق.

2- تزن الساعة 34 جم فقط حتى تتمتع تجربة مريحة للغاية.

3- تعمل Watch FIT كمدرب لياقة بدنية بين يديك.

4- تحتوي على 96 وضعًا للتمرين.

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5- تدعم التتبع الدقيق باستخدام تقنية GPS المدمجة.

6- توفر Watch FIT بيانات تمرين شاملة.

7- يمكن تخصيص الواجهة حسب رغبتك حيث تضم 200 اختيار.

8- تتميز بخاصية Always-On ما يعني أنه لن يفوتك أي إشعار.

9- يمكن للساعة أن تحلل أنماط نومك باستخدام خاصية TruSleep.

10- تتميز الساعة أيضًا بخيارات ألوان للمعصم وتشمل الـ Mint Green و Sakura Pink و Graphite Black.

ويُذكر أن هواوي قد أتاحت ساعة Huawei Watch FIT للطلب المسبق في السعودية بدءًا من اليوم، وتأتي بسعر 399 ريالًا.



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