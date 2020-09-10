كيفية استخدام رابط منصة مدرستي madrasati التعليمية للتعلم عن بعد

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن تدشين منصة مدرستي madrasati التعليمية للتعليم عن بعد لكل من أولياء الأمور والمعلمين والطلاب، ويستفاد منها الجميع باستخدام رابط المنصة التعليمية بداية من العام الدراسي 1442، وخاصة أنها تقدم منظومة وأدوات تدريس مفيدة ومهمة لتيسير العملية التعليمية.

منصة مدرستي madrasati

تعد مدرستي من التجارب المحققة للتعلم عن بعد بسبب انتشار فيروس كورونا، ويتم العمل بها لمدة سبعة أسابيع كتجربة مبتدئة، وربما تكون الوسيلة المثالية للتعلم وربما تفشل ويعود التعلم داخل الفصول المغلقة، وهي المنصة الأشهر التي تقدم التعليم الإلكتروني بصورة منهجية ومنظمة داخل المملكة العربية السعودية، ويستطيع الطلاب استخدام الأدوات التي تسهل الحصول على المعلومات بسرعة وبدون عناء.

ومن الجدير بالذكر أنها منصة تعليمية إلكترونية تماثل الواقع فيجد الطالب بداخلها تأدية النشيد الوطني وتمارين الصباح والجداول الدراسية اليومية ومن ثم التوجه إلى الفصول الدراسية، ومعرفة نسب الحضور والغياب لوضع درجات المتابعة ويضاف إليها درجات الاختبارات التي تنعقد أخر العام الدراسي، ويتفاعل كل من الطلاب والمدرسين داخل الفصل ويقيمون المناقشات والحوار ولا يخالف أحد الموعد المحدد للتواصل الكترونياً مع المدرسين.

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معلمومات عن المنصة التعليمية

يعد الموقع مدرسة افتراضية مصغرة يدخلها الطلاب بالملابس المدرسية الرسمية، ويجلسون على الكراسي وأمامهم الطاولات، ويستطيع الطلاب التواصل باستمرار مع المدرسين لفهم الدروس، ويمارسون الأنشطة المتعددة المتمثلة في الاختبارات والتقويمات والتعلم القائم على التجارب.

كيفية انشاء حساب قياس جديد Qiyas Results للاستعلام عن نتائج الاختبارات.

تعمل المنصة فترتين صباحاً ومساءاً مما يسهل على أولياء الأمور الدخول إلى المنصة بمنتهى السهولة لمراقبة العملية التعليمية عبر المنصة، وعليهم مساعدة المدرسين لتنظيم العمل فيما بينهم من أجل رفع مستوى الطلاب، ومن هنا يتبين لهم كافة الخدمات المقدمة بداخل المنصة، وكذلك معرفة مستوى الطلاب وما يقابلهم من عقبات ومشاكل.

كيفية الدخول إلى المنصة التعليمية

على الطالب الدخول إلى الموقع الالكتروني للمنصة من الرابط الموضح.

يحدد الطالب المنصة التعليمية التي يريدها، ويبدأ في معرفة الشروط الموضوعة للدراسة خلال الدورة التعليمية.

يسجل البيانات المطلوبة بصورة صحيحة، ومن ثم الضغط على كلمة تسجيل.

يشارك الطالب في الدراسة ويتلقى الدروس وشرحها من خلال المنصة.