شروط زواج سعودية من أجنبي مقيم داخل المملكة العربية السعودية

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نظراً لكثرة الوافدين من الدول الآخري إلي المملكة العربية السعودية، ورغبة الكثير منهم في الإقتران من الفتيات السعوديات والتزاوج منهم، فبدء من يهمه الأمر في البحث عن شروط إتمام الزواج وكذلك الخطوات والمستندات المطلوبة في ذلك.
شروط زواج سعودية من أجنبي
تم تحديد عدة شروط حتي يصح تمام الزواج بين السعودية والشخص الأجنبي الغير سعودي الجنسية وتنطبق تلك الشروط أيضاً علي من يرغب زواج سعودي الجنسية من سيدة أجنبية وتتلخص تلك الشروط في:
- أن فارق العمر بين السيدة السعودية والشخص الأجنبي لا يزيد عن خمسة عشر أعوام
- أن يكون عمر السيدة أو الفتاة السعودية لا يقل عن خمسة وعشرون عام ولا يزيد عن خمسون عام
- يجب أن يكون الشخص المُقترن بالفتاة السعودية من ساكني الرياض أو ضواحيها.
الأواق المطلوبة لزواج سعودية من أجنبي
- تقديم معروض تابع لوالي أمر الفتاة إلي أمير المنطقة
- أن يكون مدة جواز السفر التابع للمتزوج ساري وليس منتهي المدة
- صورة ميلاد للشخص المتزوج مصدق عليها من مصلحة الأحوال المدنية
- خطاب بعمل المتزوج مختوم من الغرفة التخارية وفي حالة كان المتزوج طالب يأتي بخطاب من الجهة التي يدرس فيها،وإذا كان معول فعليه إحضار خطاب من الوالد مُصدق عليه من العمدة أو الشرطة
- أن يقدم إقرار بأنها الزيجة الأولي للشخص الأجنبي مع إحضار شاهدان سعوديان
- يجب إحضار عقد نكاح في حال الزواج من أمراة أخرى غير سعودية أو صك طلاق أو شهادة وفاة والزوجة كذالك
- صحيفة حالة جنائية خالية من أي سوابق
- تحليل يثبت أن الأجنبي غير متعاطي مخدرات
- برنت زواج حديث للزوجة والزوج
- بطاقة أحوال شخصية للزوجان
- يجب إحضار برنت للزوجة إذا كانت موظفة في القطاع الخاص، وخطاب من العمدة أو الشرطة في حالة أنها قاعدة عن العمل
- صورة للوكيل عنها
- تقرير طبي لكلاً من الزوجان
- إحضار عدد واحد صورة شخصية لكل من الزوجان.