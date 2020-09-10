شروط زواج سعودية من أجنبي مقيم داخل المملكة العربية السعودية

نظراً لكثرة الوافدين من الدول الآخري إلي المملكة العربية السعودية، ورغبة الكثير منهم في الإقتران من الفتيات السعوديات والتزاوج منهم، فبدء من يهمه الأمر في البحث عن شروط إتمام الزواج وكذلك الخطوات والمستندات المطلوبة في ذلك.

شروط زواج سعودية من أجنبي

تم تحديد عدة شروط حتي يصح تمام الزواج بين السعودية والشخص الأجنبي الغير سعودي الجنسية وتنطبق تلك الشروط أيضاً علي من يرغب زواج سعودي الجنسية من سيدة أجنبية وتتلخص تلك الشروط في:

أن فارق العمر بين السيدة السعودية والشخص الأجنبي لا يزيد عن خمسة عشر أعوام

أن يكون عمر السيدة أو الفتاة السعودية لا يقل عن خمسة وعشرون عام ولا يزيد عن خمسون عام

يجب أن يكون الشخص المُقترن بالفتاة السعودية من ساكني الرياض أو ضواحيها.

الأواق المطلوبة لزواج سعودية من أجنبي