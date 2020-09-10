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سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية، 6 حالات وفاة، و441 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
وأفاد المركز الوطني المعنيّ برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 299855 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6365 حالة وفاة، كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 287950 حالة، في حين توجد 5540 حالة نشطة.
من جانب آخر سجلت الأردن 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2739 إصابة.
وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر: إن حالات الإصابة الجديدة تعود لسائق أردني قادم عبر الحدود، و79 حالة محلية سُجلت في عمّان وإربد والبلقاء والكرك والزرقاء والمفرق، مشيرًا إلى تسجيل 62 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1969 حالة، كما سُجلت حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 20 حالة.باكستان فيروس كورونا الجديد
10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442 05:22 PM
80 إصابة إضافية في الأردن ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2739باكستان: 441 إصابة جديدة و6 وفيات بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية، 6 حالات وفاة، و441 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
وأفاد المركز الوطني المعنيّ برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 299855 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6365 حالة وفاة، كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 287950 حالة، في حين توجد 5540 حالة نشطة.
من جانب آخر سجلت الأردن 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2739 إصابة.
وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر: إن حالات الإصابة الجديدة تعود لسائق أردني قادم عبر الحدود، و79 حالة محلية سُجلت في عمّان وإربد والبلقاء والكرك والزرقاء والمفرق، مشيرًا إلى تسجيل 62 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1969 حالة، كما سُجلت حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 20 حالة.
، باكستان: 441 إصابة جديدة و6 وفيات بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ،
المصدر : الخليج 365
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