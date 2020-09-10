محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات 38 ألفًا ووصل عدد الضحايا 556 سجلت أذربيجان 142 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، وتعافي 150 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية. وأفادت وكالة أذرتاج نقلًا عن مقرّ العمليات لدى مجلس الوزراء، بأنه تم تسجيل إجمالي 37 ألفًا و874 حالة إصابة في البلاد، وتعافى 35 ألفًا و269 مصابًا، فيما توفّي 556 مريضًا، ويستمرّ علاج 2049 مريضًا حاليًّا لدى المستشفيات.أذربيجان فيروس كورونا الجديد

كورونا في أذربيجان: 142 إصابة جديدة ووفاة واحدة وتعافي 150 وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-10 سجلت أذربيجان 142 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، وتعافي 150 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية. وأفادت وكالة أذرتاج نقلًا عن مقرّ العمليات لدى مجلس الوزراء، بأنه تم تسجيل إجمالي 37 ألفًا و874 حالة إصابة في البلاد، وتعافى 35 ألفًا و269 مصابًا، فيما توفّي 556 مريضًا، ويستمرّ علاج 2049 مريضًا حاليًّا لدى المستشفيات. Advertisements 10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442 04:43 PM إجمالي الإصابات 38 ألفًا ووصل عدد الضحايا 556 إجمالي الإصابات 38 ألفًا ووصل عدد الضحايا 556 سجلت أذربيجان 142 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، وتعافي 150 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية. وأفادت وكالة أذرتاج نقلًا عن مقرّ العمليات لدى مجلس الوزراء، بأنه تم تسجيل إجمالي 37 ألفًا و874 حالة إصابة في البلاد، وتعافى 35 ألفًا و269 مصابًا، فيما توفّي 556 مريضًا، ويستمرّ علاج 2049 مريضًا حاليًّا لدى المستشفيات.

، كورونا في أذربيجان: 142 إصابة جديدة ووفاة واحدة وتعافي 150 ،

المصدر : الخليج 365