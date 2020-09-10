- 1/3
- 2/3
- 3/3
سجلت أذربيجان 142 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، وتعافي 150 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأفادت وكالة أذرتاج نقلًا عن مقرّ العمليات لدى مجلس الوزراء، بأنه تم تسجيل إجمالي 37 ألفًا و874 حالة إصابة في البلاد، وتعافى 35 ألفًا و269 مصابًا، فيما توفّي 556 مريضًا، ويستمرّ علاج 2049 مريضًا حاليًّا لدى المستشفيات.أذربيجان فيروس كورونا الجديد
كورونا في أذربيجان: 142 إصابة جديدة ووفاة واحدة وتعافي 150وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-10
سجلت أذربيجان 142 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، وتعافي 150 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأفادت وكالة أذرتاج نقلًا عن مقرّ العمليات لدى مجلس الوزراء، بأنه تم تسجيل إجمالي 37 ألفًا و874 حالة إصابة في البلاد، وتعافى 35 ألفًا و269 مصابًا، فيما توفّي 556 مريضًا، ويستمرّ علاج 2049 مريضًا حاليًّا لدى المستشفيات.
10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442
04:43 PM
إجمالي الإصابات 38 ألفًا ووصل عدد الضحايا 556
سجلت أذربيجان 142 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، وتعافي 150 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأفادت وكالة أذرتاج نقلًا عن مقرّ العمليات لدى مجلس الوزراء، بأنه تم تسجيل إجمالي 37 ألفًا و874 حالة إصابة في البلاد، وتعافى 35 ألفًا و269 مصابًا، فيما توفّي 556 مريضًا، ويستمرّ علاج 2049 مريضًا حاليًّا لدى المستشفيات.
، كورونا في أذربيجان: 142 إصابة جديدة ووفاة واحدة وتعافي 150 ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا في أذربيجان: 142 إصابة جديدة ووفاة واحدة وتعافي 150 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.