محمد بن مسعود - الدمام - المغرب.. تفكك خلايا إرهابية في 4 مدن واعتقالات لمشتبه بهموكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-10
تمكنت السلطات الأمنية المغربية اليوم، من تفكيك خلايا إرهابية في كل من مدن طنجة وتمارة والصخيرات وتيفلت، واعتقال 5 أشخاص مشتبه بهم كانوا ينشطون في هذه المدن، ويقودهم عنصر خطير من أصحاب السوابق الإجرامية.
وأوردت وسائل الإعلام المغربية أن عمليات التفكيك تمت بشكل متزامن، بناءً على معلومات أمنية دقيقة، ومكنت من توقيف هؤلاء الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 29 و43 سنة كانوا على وشك تنفيذ عمليات إرهابية خطيرة لزعزعة استقرار المغرب، والمس بسلامة مواطنيه.
وأضافت أن هذه العملية النوعية، التي أشرف عليها شخصيًا مدير عام الأمن الوطني المغربي عبداللطيف الحموشي، أسفرت عن حجز 3 أحزمة ناسفة، ومواد كيماوية شديدة الخطورة، ومجموعة من الخراطيش، وقنابل مسيلة للدموع، وأقنعة تستعمل في تصنيع الأحزمة الناسفة، إضافة إلى أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام والأشكال.
10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442
04:33 PM
يقودهم عنصر خطير من أصحاب السوابق الإجرامية
تمكنت السلطات الأمنية المغربية اليوم، من تفكيك خلايا إرهابية في كل من مدن طنجة وتمارة والصخيرات وتيفلت، واعتقال 5 أشخاص مشتبه بهم كانوا ينشطون في هذه المدن، ويقودهم عنصر خطير من أصحاب السوابق الإجرامية.
وأوردت وسائل الإعلام المغربية أن عمليات التفكيك تمت بشكل متزامن، بناءً على معلومات أمنية دقيقة، ومكنت من توقيف هؤلاء الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 29 و43 سنة كانوا على وشك تنفيذ عمليات إرهابية خطيرة لزعزعة استقرار المغرب، والمس بسلامة مواطنيه.
وأضافت أن هذه العملية النوعية، التي أشرف عليها شخصيًا مدير عام الأمن الوطني المغربي عبداللطيف الحموشي، أسفرت عن حجز 3 أحزمة ناسفة، ومواد كيماوية شديدة الخطورة، ومجموعة من الخراطيش، وقنابل مسيلة للدموع، وأقنعة تستعمل في تصنيع الأحزمة الناسفة، إضافة إلى أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام والأشكال.
، المغرب.. تفكك خلايا إرهابية في 4 مدن واعتقالات لمشتبه بهم ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر المغرب.. تفكك خلايا إرهابية في 4 مدن واعتقالات لمشتبه بهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.