بالرابط .. إعلان نتائج القبول النهائي في قوات أمن المنشآت على رتبة جندي

تعلن الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بقوات أمن المنشآت على رتبة (جندي )، حيث يمكن للمتقدمين الاستعلام عن النتائج من خلال موقع أبشر للتوظيف.

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تعليمات مهمة قبل الحضور للدورة 1442

على جميع المقبولين نهائي الإلتزام والتقيد بالإجراءات الإحترازية والبروتوكولات الصادرة من وزارة الصحة والإطلاع على الدليل التوعوي على الرابط الخاص بوزارة الصحة.

يمنع دخول أدوية طبية وفي حال الضرورة يحب الإفصاح عنها بالتفصيل عند التحضير .

يمنع إحضار الملابس المدنية (الثوب,الشماغ,الأدوات الحادة,النظارات الشمسية,وغيرها…) .

يمنع الدخان ومايتعلق به,ولايسمح بدخول جميع اجهزة الإتصالات والتسجيل والتصوير والأجهزة الذكية .

يمنع على الطالب حضوره لمركز التدريب بسيارته الخاصة ولن يسمح بدخول السيارات أو الوقوف بجانب الأسوار ويتحمل الطالب كامل المسؤلية عند المخالفة .

نظراً للوضع الراهن وتطبيق الإجراءات الإحترازية للدورات التدريبية سوف تكون الدورة لمدة 3 أشهر داخلية (بدون خروج أو زيارة).

رفع مستوى لياقتك البدنية وقبل دخول الدورة سيساعدك في أداء أعمال التدريب بفاعلية ويجنبك التعرض للإصابات لاسمح الله.

المستندات المطلوبة عند التحضير 1441 -1442

أصل الهوية الوطنية مع عدد ( 4 صور منها ) .

صور ملونة مقاس 3*4 مكشوف الرأس ومحلق بالزي المخصص للدورة على أن تكون خلفية جميع الصور باللون الأبيض مع كتابة الإسم والسجل المدني خلف كل صورة منها ( عدد 4 صور ) .

إحضار آيبان لحساب بنكي مصدق ( أن يكون مفعل ومحدث ) .

عدد 1 دفتر (100) ورقة + عدد 2 قلم أزرق + ملف علاقي أخضر .

الحضور للمركز بلبس الرياضة المطلوب منك في فقرة (1) من المتطلبات لدخول الدورة .

الحضور للمركز بلبس الرياضة المطلوب منك في فقرة (1) من المتطلبات لدخول الدورة . كافة الأغراض توضع في شنطة فقرة رقم ( 10 ).

في حال ثبت إصابتك بفايروس كورونا تزويدنا بنتيجة الفحص على الإيميل ([email protected]) لتحديد التاريخ المناسب لاحقاً لدخولك الدورة التدريبية .

الحضور الساعة السابعة صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 1442/1/27هـ حسب تقويم أم القرى في ( المعهد أو المركز المحدد لكل طالب).

رابط استعلام نتائج القبول النهائي في قوات أمن المنشآت 1442

يمكن للراغبين في الاستعلام عن نتائج القبول النهائي في قوات أمن المنشآت على رتبة جندي 1441 – 1442 والاطلاع على متطلبات الدورة التدريبية من خلال الرابط من هنا.